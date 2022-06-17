В Испании вырастили двухметрового тунца весом 146 килограммов

Владелец рыбного магазина в Эдинбурге (Шотландия) потратил несколько месяцев на то, чтобы раздобыть самую дорогу в мире рыбу. Нужный товар был обнаружен в Барселоне, сообщает Daily Mail.
Кэмпбелл Микел заказал доставку гигантского тунца и стал с нетерпением ждать доставку. Журналистам мужчина рассказал, что потерял сон – настолько он хотел увидеть двухметровую 146-килограммовую рыбу вживую.
Чтобы поместить тунца на витрину магазина Кэмпбелла, пригласили четыре взрослых мужчин.
Микел рассказал, что рыбу поймали еще в молодом возрасте. А дальше ее растили в одном из рыбных хозяйств в Средиземноморье. Кэмпбелл объяснил, что не стал бы приобретать голубого тунца, не выращенного в неволе, так как этот вид близок к уязвимому положению.
Продавец магазина, Уильям Эллиот, рассказал, что тунца разделывали прямо на полу – он просто не поместился на разделочный стол. На подготовку рыбы к продаже ушло больше двух часов.
Точная стоимость рыбы не сообщается, но Кэмпбелл Микел уверяет, что отдал за нее тысячи фунтов стерлингов. В дальнейшем тунца шотландский предприниматель перепродал в самые роскошные суши-рестораны Эдинбурга.
«Для суши-ресторанов это рыба мечты, это самый смак, это как лобстер, икра и шампанское в одном флаконе», — объяснил он.
Чтобы сохранить качество сырья для будущих блюд, шеф-повара подвергают рыбу суперзаморозке при температуре минус 60 градусов по Цельсию.
Ранее «Рамблер» писал о том, что суд в Калифорнии постановил считать шмелей рыбами.