Одинокий американец стал отцом более ста детей

Житель Великобритании, использующий псевдоним Одинокий Джо оплодотворил несколько десятков женщин, которые мечтали о материнстве. Его историю публикует издание The Sun.

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Сам донор спермы родом из Америки. Теперь его дети живут не только в США, но и в Великобритании, Аргентины, Сингапура и Филиппин. Дело в том, что Одинокий Джо – донор спермы. 51-летний мужчина оплодотворяет женщин, которые испытывают трудности с зачатием. При этом у его клиенток может быть партнер в текущем времени.

Для некоторых клиенток Джо становится лишь донором. Женщины, желающие сохранить анонимность, получают биоматериал курьером. Были и те клиентки, с которыми Джо занимался сексом (предварительно обсудив все условия полового акта), поскольку они предпочитали зачатие естественным путем. Для многодетного отца даже такие близкие отношения не должны выходить за рамки «делового сотрудничества».

Одинокий Джо подчеркнул, что спрос на его услуги вырос в период пандемии, когда официальные банки спермы столкнулись с дефицитом биоматериала.

Американец также поделился, что лично знает минимум 60 своих отпрысков. С некоторыми детьми Джо общается дистанционно. По заверениям донора, у него не меньше 160 дочерей и сыновей.