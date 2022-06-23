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2 часа назад

Странное существо выбросило на берег в США

Мира Маркина

В социальных сетях опубликовали фотографию странного рыбоподобного существа, которое заметила одна из пользовательниц во время прогулки по побережью в США. Снимок появился на Reddit.

Странное существо выбросило на берег в США
Фото: u/Tilkrik/Redditu/Tilkrik/Reddit

Останки на камнях обнаружила Кристин Тиллотсон из Орегона. У существа были зубы, похожие на иглы. Из-за того, что оно уже разлагалось, девушка не смогла понять, что это, и обратилась за помощью в интернет.

Пользователи предложили разные варианты, однако самое верное предположение высказал морской биолог. Он написал, что то, что нашла американка, - это останки обезьяньего колючего угря, который обитает на тихоокеанском побережье Северной Америки. Рыбу прозвали так из-за шишки на макушке, которая напоминает нос приматов.

Ранее мужчина со сковородой защитился от крокодила и попал на видео.

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