Странное существо выбросило на берег в США

В социальных сетях опубликовали фотографию странного рыбоподобного существа, которое заметила одна из пользовательниц во время прогулки по побережью в США. Снимок появился на Reddit.

Фото: u/Tilkrik/Reddit u/Tilkrik/Reddit

Останки на камнях обнаружила Кристин Тиллотсон из Орегона. У существа были зубы, похожие на иглы. Из-за того, что оно уже разлагалось, девушка не смогла понять, что это, и обратилась за помощью в интернет.