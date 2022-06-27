Мужчина съел ядовитую змею, которая его укусила

Житель Индии, 49-летний Матабадал Сингх, работал в поле. На него напала змея, но мужчина не растерялся и зарубил ее. А после – съел, сообщает Nation Herald India.

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Матабадал живет в индийском округе Банда, штат Уттар-Прадеш, и работает в поле. Когда его укусила ядовитая змея, он вместо обращения за медицинской помощью разрубил ее на куски и проглотил их.

Увидев кровавые следы на одежде Матабадала, близкие мужчины оказались озабочены. Узнав, что произошло, они увезли его в медицинский центр, откуда позже Сингха перевели в окружную больницу. Врачи оценили состояние необычного пациента как стабильное.