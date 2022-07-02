Мэр женился на аллигаторе

Мэр мексиканского города Сан-Педро-Уамелула Виктор Уго Соса женился на семилетней самке аллигатора по кличке Маленькая принцесса. Чиновник решил связать себя узами брака с аллигатором по старой традиции. Об этом сообщает Daily Mail.

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Рептилию нарядили в белое платье и связали ей челюсти в целях безопасности. Издание опубликовало видео, на котором мэр танцует в обнимку с хищницей, держит ее на руках и целует в морду.

В рамках древнего ритуала Маленькая принцесса является Матерью-землей, а ее брак с мэром символизирует соединение человека с божественным. Этой свадьбой город рассчитывает обеспечить себе изобилие:

"Мы просим природу, чтобы она дала нам достаточно дождей, достаточно еды, и чтобы в нашей реке была рыба",

– пояснил Соса.

Мэры Сан-Педро-Уамелула ежегодно венчаются с рептилиями, не изменяя традиции с XVIII века. Местные жители уверены, что этот обряд приносит удачу рыбакам.