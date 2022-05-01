Ученые предупредили о вымирании рептилий

Ученые заявили, что более 21 процента рептилий во всем мире находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает Phys.org.
Специалистами было проанализировано более 10 тысяч видов. Их исследование показывает, что необходимо прикладывать усилия, чтобы сохранить многие виды крокодилов, черепах и других рептилий.
Выяснилось, что главные угрозы для рептилий исходят от сельского хозяйства, лесозаготовок, градостроительства и инвазивных видов. Из 10 196 видов по крайней мере 1 829 (21 процент) видов находятся под угрозой исчезновения (отнесены к категории уязвимых, находящихся под угрозой исчезновения или находящихся в критическом состоянии).
Наиболее подверженными риску оказались крокодилы и черепахи: 57,9 процентов и 50 процентов из них находятся под угрозой соответственно.