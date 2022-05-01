Ученые предупредили о вымирании рептилий

Ученые заявили, что более 21 процента рептилий во всем мире находятся под угрозой исчезновения. Об этом сообщает Phys.org.

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Специалистами было проанализировано более 10 тысяч видов. Их исследование показывает, что необходимо прикладывать усилия, чтобы сохранить многие виды крокодилов, черепах и других рептилий.

Выяснилось, что главные угрозы для рептилий исходят от сельского хозяйства, лесозаготовок, градостроительства и инвазивных видов. Из 10 196 видов по крайней мере 1 829 (21 процент) видов находятся под угрозой исчезновения (отнесены к категории уязвимых, находящихся под угрозой исчезновения или находящихся в критическом состоянии).