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1 час назад

Вредный попугай помог кенгуру сбежать из вольера

Даша Краснова

В американском городе Закари попугай открыл дверь вольера и помог кенгуру сбежать от хозяев. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

Вредный попугай помог кенгуру сбежать из вольера
Фото: unsplashunsplash

Владельцы кенгуру по кличке Бакстер содержат благотворительную организацию, которая занимается восстановлением популяции экзотических птиц в естественной среде обитания. Помимо кингуру, у них хозяев живут более десятка птиц.

Одна из птиц, которую зовут Тор, недавно научилась открывать замок на двери вольера. Вредный попугай неоднократно пытался выпустить кенгуру, но побегов не случалось. В какой-то момент животным удалось вырваться на свободу.

Сумчатое заметили в городе благодаря уличным камерам. Сотрудники полиции быстро поймали животное и вернули домой. Однако по законам Луизианы, кенгуру считаются экзотическими животными, и содержать их в качестве домашних питомцев нельзя.

До этого мы рассказывали про попугая-полуночника, который не может летать.

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