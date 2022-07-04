Вредный попугай помог кенгуру сбежать из вольера

В американском городе Закари попугай открыл дверь вольера и помог кенгуру сбежать от хозяев. Об этом сообщает информационное агентство UPI.

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Владельцы кенгуру по кличке Бакстер содержат благотворительную организацию, которая занимается восстановлением популяции экзотических птиц в естественной среде обитания. Помимо кингуру, у них хозяев живут более десятка птиц.

Одна из птиц, которую зовут Тор, недавно научилась открывать замок на двери вольера. Вредный попугай неоднократно пытался выпустить кенгуру, но побегов не случалось. В какой-то момент животным удалось вырваться на свободу.

Сумчатое заметили в городе благодаря уличным камерам. Сотрудники полиции быстро поймали животное и вернули домой. Однако по законам Луизианы, кенгуру считаются экзотическими животными, и содержать их в качестве домашних питомцев нельзя.