Американец стал миллионером из-за плохого настроения

Житель Мичигана (США) купил лотерейный билет, чтобы поднять себе настроение. Он оказался выигрышным и принес хозяину миллион долларов.
Счастливчик в тот день ушел с работы пораньше и специально пошел по дороге мимо магазина, где продавали лотерейные билеты. Когда он купил билетик, то не стал ждать и сразу же стер защитный слой, скрывавший сумму выигрыша. Американца шокировала цифра в миллион долларов. Он не поверил увиденному.
Мужчина вернулся в магазин, чтобы отсканировать билет в специальном приложении. Он сделал это дважды. И оба раза тут же получил сообщение, что ему следует обратиться за выигрышем.
Журналистам счастливый миллионер рассказал о планах потратить выигрыш на новый автомобиль. Но часть вырученных средств мичиганец намерен отложить.
Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как рыбак обнаружил во рту кашалота миллионы рублей.