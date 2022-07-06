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3 часа назад

Американец стал миллионером из-за плохого настроения

Мира Маркина

Житель Мичигана (США) купил лотерейный билет, чтобы поднять себе настроение. Он оказался выигрышным и принес хозяину миллион долларов.

Американец стал миллионером из-за плохого настроения
Фото: unsplash.comunsplash.com

Счастливчик в тот день ушел с работы пораньше и специально пошел по дороге мимо магазина, где продавали лотерейные билеты. Когда он купил билетик, то не стал ждать и сразу же стер защитный слой, скрывавший сумму выигрыша. Американца шокировала цифра в миллион долларов. Он не поверил увиденному.

Мужчина вернулся в магазин, чтобы отсканировать билет в специальном приложении. Он сделал это дважды. И оба раза тут же получил сообщение, что ему следует обратиться за выигрышем.

Журналистам счастливый миллионер рассказал о планах потратить выигрыш на новый автомобиль. Но часть вырученных средств мичиганец намерен отложить.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как рыбак обнаружил во рту кашалота миллионы рублей.

Безумный мир,
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