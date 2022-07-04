Рыбак обнаружил рвоту кашалота на миллионы рублей

Рыбак Прачин Пхуэкпхисут нашел на пляже Ко Чанг в таиландской провинции Трат рвоту кашалоту, которая может стоить миллионы рублей. Об этом сообщает South China Morning Post.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

"Я присматривал за внуками и повел их купаться. На пляже я нашел большой кусок жира. Я надеялся, что находка может оказаться ценной, поэтому забрал ее домой",

— рассказал мужчина.

И Пхуэкпхисут не ошибся, эксперты в Бангкоке подтвердили, что находка представляет собой амбру — субстанцию, которую выделяют кашалоты. Стоимость сгустка оценили в 131 тысячу долларов, что составляет около семи миллионов рублей.

Также отмечается, что стоимость амбры зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов (около 1,5 миллиона рублей) за килограмм.