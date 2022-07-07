Дочь посоветовала матери завести хобби и пожалела об этом

На форуме Reddit появилась история девушки, которая в шутку предложила собственной матери продавать снимки ее босых ступней. Но родительница восприняла совет серьезно.
Все началось с фотографии после педикюра, которую мать отослала дочери. Женщины живут в разных странах. Мать пожаловалась, что развод и переезд опустошили ее кошелек. Тогда 21-летняя дочь в шутку посоветовала родительнице продавать снимки ее ступней.
Мать автора истории спустя месяц сообщила, что не может выбросить идею дочери из головы.
«Я засмеялась и сказала: "Дерзай!" Она тоже засмеялась».
Женщина решила продавать снимки своих ног и даже прислала скриншот сообщения от одного «заказчика». Но дочь, все еще не понимая, к чему все идет, попросила просто не обсуждать с ней эту тему.
Спустя некоторое время автор истории решила изучить страницы матери в социальных сетях. Увиденное ее шокировало. Кроме снимков ступней там практически ничего не было.
«Я почувствовала себя так отвратительно и неловко. Но хуже всего то, что, прокрутив страницу вниз, я увидела фотографию моего автопортрета с подписью, в которой мама говорила, что гордится мной», — поделилась девушка.
Она потребовала от матери удалить снимок-портрет.
Перестала ли мать рассказчицы продавать фотографии, не сообщается.
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