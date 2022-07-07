Незнакомец вселился в квартиру мужчины и отказался уходить

На портале LADbible появилась история жителя Великобритании, который решил поехать в отпуск накануне пандемии и теперь вынужден жить в отелях Лондона. Некто занял его квартиру и не планирует покидать ее.

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Филиппе Скалора в декабре 2019 года отправился в путешествие. Когда в мире началась пандемия, границы между странами закрылись, он был вынужден остаться в Австралии у родителей.

Спустя некоторое время с Филиппе связалась сотрудница жилищной ассоциации Clarion, клиентом которой герой истории является. Она вежливо объяснила, что в его апартаментах теперь живет чужой человек. Филиппе обещали предоставить другое жилье по приезде. Мужчина не расстроился, но попросил друга забрать его личные вещи из квартиры.

А в ноябре 202 года вскрылась правда: никто официально квартиру Филиппе никому не сдавал. То есть, человека, о котором говорила сотрудница организации, въехал туда по ее протекции. Более того, новый жилец не платил счета за коммунальные услуги. И Филиппе оказался должен государству восемь тысяч фунтов (около 600 тысяч рублей).

«Эта история здорово меня подкосила. Неизвестно кто обосновался в моей квартире, спит в моей постели за мой же счет, а я остался без крова», — признался британец.

В компании Clarion ведется расследование. Скароле никто жилье так и не предоставил, а его квартира до сих пор занята неизвестным.