Битва лося и медведя в российском поселке попала на камеру

Смертельная битва лося и медведя произошла на российском полуострове Ямал. Видеозапись была опубликована в местной группе во «ВКонтакте».

На ролике видно, что медведь вцепился в загривок лося. Животное пытается отбиться от напавшего медведя, но ему это сделать не удалось.

Битва быстро заканчивается и падает на землю. Пользователи соцсетей пожалели животное и назвали кадры уникальными.

В комментариях к посту российские пользователи социальных сетей пожалели лося.