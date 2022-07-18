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2 часа назад

Битва лося и медведя в российском поселке попала на камеру

Диана Товсепова

Смертельная битва лося и медведя произошла на российском полуострове Ямал. Видеозапись была опубликована в местной группе во «ВКонтакте».

На ролике видно, что медведь вцепился в загривок лося. Животное пытается отбиться от напавшего медведя, но ему это сделать не удалось.

Битва быстро заканчивается и падает на землю. Пользователи соцсетей пожалели животное и назвали кадры уникальными.

В комментариях к посту российские пользователи социальных сетей пожалели лося.

Ранее мы писали о том, как миллионер исчез из летящего самолета.

Безумный мир,Видео,
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