Выдра пробралась в дом, устроила дебош и уснула

В Британии выдра пробралась в загородный дом супружеской пары, устроил там дебош, а потом уснула на кровати. Об этом инциденте сообщает The Mirror.

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Супруги Линда и Питер Голди отдыхали в своем загородном доме. Линда читала книгу и услышала шум. Сначала она подумала, что это была их кошка Милли, но Питер решил проверить комнаты. Он обнаружил разодранные занавески и сброшенный на пол подсвечник. Кроме того, кто-то съел кошачий корм.

Питер пошел дальше обследовать дом и обнаружил в спальне на кровати выдру, которая свернулась и мирно спала. Когда он позвал Линду, она сначала не поверила, но потом убедилась во всем собственными глазами.

«Муж сказал мне, что раньше видел в саду выдру, и она убежала. Сначала я не обратила на это внимания и пошла читать книгу. Потом я слышала скрип кошачьей дверцы, и теперь понимаю, что это была выдра», — сказала она.

Выдру согнали с кровати, после чего она пряталась под шкафом, спокойно ушла. Супруги предполагают, что выдра могла пробраться через кошачью дверцу, которая сделана для Милли. Линда рассказала, что ей пришлось чистить ковры, стирать шторы и постельное белье, но она рада, что кошка Милли не встретилась с незваным гостем.

«Она прогуливалась по комнате так, как будто это ее дом. Это было очень смешно»