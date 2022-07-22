Самые смешные фотографии животных 2022 года

Кстати, в 2022 году в рамках конкурса будет впервые вручена награда Animal Friends People’s Choice Award, обладатель которой будет определен с помощью интернет-голосования.

30 снимков и видео были выбраны из тысячи материалов, присланных из 70 стран. В финал пробились фотографии, на которых показаны коты, столкнувшиеся лбами, собака за рулем машины и множество других забавных снимков. В данным момент жюри конкурса занимается определением победителей (мы всей редакцией их уже для себя определили), имена которых будут объявлены 13 сентября. Победитель получит две тысячи фунтов стерлингов (почти 140 тысяч рублей).