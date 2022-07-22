Самые смешные фотографии животных 2022 года

В Великобритании показали работы финалистов конкурса самых смешных фотографий с животными The Comedy Pet Photo Awards-2022. Какие снимки вошли в шорт-лист, смотрите в материале «Рамблера».
30 снимков и видео были выбраны из тысячи материалов, присланных из 70 стран. В финал пробились фотографии, на которых показаны коты, столкнувшиеся лбами, собака за рулем машины и множество других забавных снимков. В данным момент жюри конкурса занимается определением победителей (мы всей редакцией их уже для себя определили), имена которых будут объявлены 13 сентября. Победитель получит две тысячи фунтов стерлингов (почти 140 тысяч рублей).
Кстати, в 2022 году в рамках конкурса будет впервые вручена награда Animal Friends People’s Choice Award, обладатель которой будет определен с помощью интернет-голосования.
Напомним, конкурс был создан профессиональными фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, чтобы «отметить замечательную позитивную роль, которую домашние питомцы играют в нашей жизни, и поддержать движение защиты животных».
В 2022 году The Comedy Pet Photo Awards пожертвует зоозащитным организациям 35 тысяч фунтов стерлингов (2,4 миллиона рублей).