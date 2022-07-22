Посетитель нашел в ресторане следы динозавра

Посетитель ресторана в китайском городском округе Лэшань, провинция Сычуань, обнаружил во дворе заведения следы динозавров, оставленные 100 миллионов лет назад. Об этом сообщает CNN.

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Несколько каменных углублений содержали следы двух завроподов — разновидности динозавров, встречавшейся в раннем меловом периоде. Подлинность следов при помощи 3D-сканеров смог подтвердить палеонтолог, доцент Университета геологических наук Китая Лида Син.

Завроподы были крупнейшими животными, когда-либо жившими на планете. Их длина сравнима с тремя автобусами, а вес животных был настолько велик, что под ними сотрясалась земля.

До открытия ресторана на этом месте располагалась куриная ферма. Но тогда следы динозавров были скрыты под слоями грязи и песка.

Сейчас владелец ресторана оградил следы завроподов, чтобы люди не наступали на них. По словам бизнесмена, теперь к нему стали приходить клиенты, которых интересует тема динозавров.