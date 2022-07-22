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25 минут назад

Уборщик пытался убрать песок в сильный ветер и насмешил интернет

Мира Маркина

Мужчина, расчищавший улицы во время сильного ветра, рассмешил пользователей сети. Юзеры сошлись во мнении, что именно так выглядит бессмысленный труд.

Австралийского рабочего, который убирал песок во время сильного ветра, снял на видео прохожий. Мужчина пытался убрать площадку, но ему не удавалось это сделать из-за непогоды. Однако он продолжал работу, несмотря на препятствия.

По мнению очевидцев, скорость ветра в тот момент могла достигать 65 км/час. Одни пользователи назвали труд уборщика бесполезным, другие похвалили его за упорство.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что последствия мощного смерча попали на видео.

Безумный мир,Видео,
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