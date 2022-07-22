Мужчина, расчищавший улицы во время сильного ветра, рассмешил пользователей сети. Юзеры сошлись во мнении, что именно так выглядит бессмысленный труд.

Австралийского рабочего, который убирал песок во время сильного ветра, снял на видео прохожий. Мужчина пытался убрать площадку, но ему не удавалось это сделать из-за непогоды. Однако он продолжал работу, несмотря на препятствия.

По мнению очевидцев, скорость ветра в тот момент могла достигать 65 км/час. Одни пользователи назвали труд уборщика бесполезным, другие похвалили его за упорство.