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34 минуты назад

Церковный колокол пытались провезти в самолете

Мария Кимакович

Инцидент произошел в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.

Церковный колокол пытались провезти в самолете
Фото: pxhere.compxhere.com

Во время прохождения контроля багажа у одного из мужчин в чемодане таможенники обнаружили странный предмет. При ближайшем рассмотрении им оказался настоящий церковный колокол. Владелец религиозной реликвии объяснил, что приобрел его на одном из известных сайтов объявлений и планирует отвезти его своему знакомому в Узбекистан в качестве сувенира. О том, что провозить колокол в багаже нельзя, мужчина даже не подозревал.

Экспертиза, на которую отправили колокол, показала, что он изготовлен из сплава, который применяли около века назад, кроме того, подтвердилось, что это настоящий церковный колокол. Беспрепятственный вывоз подобных предметов за границу запрещен.

Ранее стало известно, что посетитель нашел в ресторане следы динозавра.

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