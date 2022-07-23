Церковный колокол пытались провезти в самолете

Во время прохождения контроля багажа у одного из мужчин в чемодане таможенники обнаружили странный предмет. При ближайшем рассмотрении им оказался настоящий церковный колокол. Владелец религиозной реликвии объяснил, что приобрел его на одном из известных сайтов объявлений и планирует отвезти его своему знакомому в Узбекистан в качестве сувенира. О том, что провозить колокол в багаже нельзя, мужчина даже не подозревал.