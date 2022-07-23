Церковный колокол пытались провезти в самолете

Инцидент произошел в Екатеринбурге, сообщает ТАСС.
Во время прохождения контроля багажа у одного из мужчин в чемодане таможенники обнаружили странный предмет. При ближайшем рассмотрении им оказался настоящий церковный колокол. Владелец религиозной реликвии объяснил, что приобрел его на одном из известных сайтов объявлений и планирует отвезти его своему знакомому в Узбекистан в качестве сувенира. О том, что провозить колокол в багаже нельзя, мужчина даже не подозревал.
Экспертиза, на которую отправили колокол, показала, что он изготовлен из сплава, который применяли около века назад, кроме того, подтвердилось, что это настоящий церковный колокол. Беспрепятственный вывоз подобных предметов за границу запрещен.
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