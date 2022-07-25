Предвестник всемирного потопа обнаружен в Тихом океане

Необычное подводное явление было обнаружено в северной части Восточно-Тихоокеанского поднятия учеными из штата Пенсильвания. Новость об этом появилась на сайте Лихайского университета.

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Исследователи нашли поле так называемых “черных курильщиков” – геотермальных источников, нагреваемых магмой. Из-за давления в сотни атмосфер вода из жерла “курильщика” будто вырывается из-под земли. Такие источники чаще всего располагаются на осях серединных океанических хребтов.

Ученые обеспокоены активностью “курильщиков”, так нередко она предвещает скорое массовое извержение подводных вулканов. Оно, в свою очередь, способно спровоцировать всемирный потоп. Считается, что именно такая цепочка событий стала причиной трагедии, описанной на страницах Библии.