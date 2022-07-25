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1 час назад

Подросток подрался с акулой у берегов Лонг-Айленда

Мира Маркина

Макс Хейнс, 16-летний американец, проводил время, катаясь на доске по волнам Атлантического океана. Однако этот день мог стать последним в жизни юноши. Ведь Макс встретился с акулой, сообщает New York Post.

Подросток подрался с акулой у берегов Лонг-Айленда
Фото: unsplash.comunsplash.com

Хищник около двух метров в длину атаковал парня, когда тот немного отплыл от берега на доске. Максу на мгновение показалось, что его нога угодила в капкан. Тогда он стал со всей силы отбиваться от хищной рыбы. Хотя схватка продолжалась всего несколько секунд, ее исход мог быть совершенно иным. Но подростку удалось спасти свою жизнь.

«Она поняла, что я не самая простая цель», — с гордостью заявил юноша журналистам.

Когда Макс вышел на берег, он увидел, что его ступня сильно кровоточит. Ему пришлось обратиться за помощью в местную больницу.

Несмотря на произошедшее, юный американец заявил, что вернется к любимому хобби, как только рана затянется. Макс Хейнс стал шестой жертвой нападения акулы на Лонг-Айленде в течение последних полутора месяцев.

Ранее мы рассказывали о том, что в Нью-Йорке закрыли пляж из-за акул.

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