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1 час назад

Житель Тюмени поймал рыбу-монстра

Рыбак Евгений Ларин опубликовал в группе «Рыбалка в Тюменской области» («ВКонтакте») снимок улова, который вызвал оживленные споры между участниками сообщества. Необычную рыбу мужчина поймал, отправившись к реке Тура у деревни Чикча.

Житель Тюмени поймал рыбу-монстра
Фото: СоцсетиСоцсети

Пойманную тюменцем рыбу оказалось сложно идентифицировать не только ему самому, но и другим рыбакам-любителям.

«Это червь из фильма „Дрожь Земли“», — предположил пользователь соцсети Иван. «Так это же головастик-переросток», — уверен другой комментатор. «Улитка сингапурская! Отвечаю!» — написал еще один участник сообщества.

Рассуждая о происхождении улова, комментаторы пришли к выводу, что “монстром”, вероятнее всего, оказался недоразвитый сом.

Ранее «Рамблер» рассказывал о том, как подросток едва не лишился жизни после встречи с акулой.

Безумный мир,
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