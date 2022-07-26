Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 57.78EUR 58.67
Войти в почту
2 часа назад

Рыбаки отдали в полицию рвоту кашалота стоимостью 200 миллионов рублей

Мира Маркина

Индийские рыбаки в штате Керала нашли рвоту кашалота стоимостью 280 миллионов рупий (более 200 миллионов рублей) и отдали ее полиции.

Рыбаки отдали полиции рвоту кашалота стоимостью 200 млн
Фото: unsplashunsplash

Местные жители обнаружили в море кусок рвоты, также известный как амбра. Ее вес составил около 28,5 килограммов.

Из-за того, что кашалоты являются исчезающим видом, в Индии запрещено продавать амбру, поэтому рыбаки сразу сдали ее береговой полиции.

Амбра активно используется в парфюмерии. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов за килограмм.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что рыбак обнаружил рвоту кашалота на миллионы рублей.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители