Рыбаки отдали полиции рвоту кашалота стоимостью 200 млн

Индийские рыбаки в штате Керала нашли рвоту кашалота стоимостью 280 миллионов рупий (более 200 миллионов рублей) и отдали ее полиции.
Местные жители обнаружили в море кусок рвоты, также известный как амбра. Ее вес составил около 28,5 килограммов.
Из-за того, что кашалоты являются исчезающим видом, в Индии запрещено продавать амбру, поэтому рыбаки сразу сдали ее береговой полиции.
Амбра активно используется в парфюмерии. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов за килограмм.
Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что рыбак обнаружил рвоту кашалота на миллионы рублей.