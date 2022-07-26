Рыбаки отдали полиции рвоту кашалота стоимостью 200 млн

Индийские рыбаки в штате Керала нашли рвоту кашалота стоимостью 280 миллионов рупий (более 200 миллионов рублей) и отдали ее полиции.

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Местные жители обнаружили в море кусок рвоты, также известный как амбра. Ее вес составил около 28,5 килограммов.

Из-за того, что кашалоты являются исчезающим видом, в Индии запрещено продавать амбру, поэтому рыбаки сразу сдали ее береговой полиции.

Амбра активно используется в парфюмерии. Ее стоимость зависит от качества и достигает 20 тысяч долларов за килограмм.