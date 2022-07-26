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2 часа назад

Американка получила письмо с работы о собственной смерти

Мира Маркина

Американка получила письмо от работодателя, в котором он выразил сожаление о ее смерти.

Американка получила письмо с работы о собственной смерти
Фото: unsplashunsplash

По слова Анджелы Фэйрклос в марте 2022 года ей пришло послание от компании, в которой она работает. В письме компания уточнила, что получила уведомление о смерти Анджелы от страховщиков.

"Я была в шоке. Им что, даже свидетельства о смерти не нужно?",

– возмутилась американка.

Спустя какое-то время девушка выяснила, что ей перестали поступать соцвыплаты. Оказалось, что Служба социального обеспечения заморозила ее счета. Фэйрклос потеряла страховку, доступ к кредитному счету и льготы, которые ей полагаются.

На проблему американки обратили внимание только после того, как она обратилась в СМИ с просьбой придать инцидент огласке.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что вдова Шатунова попала в больницу после смерти певца.

Безумный мир,
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