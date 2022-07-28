Девушка обнаружила питона в собственной постели

Обычная ночь обернулась для жительницы пригорода индийского Мумбаи настоящим кошмаром. На полу под простынями, на которых спала девочка-подросток, устроился питон. Новость о происшествии появилась на портале Times of India.

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16-летняя девочка проснулась поздней ночью от ощущения, что простыни под ней шевелятся. Испуганный подросток позвал мать, но та подумала, что дочь просто разговаривает во сне. Спустя еще немного времени родители все-таки подошли к девочке, подняли простынь и обнаружили под ней иероглифового питона.

Свернувшаяся кольцом змея шокировала семью. Когда они отбежали от питона, тот уполз в соседнюю комнату. Ночной переполох дошел до соседей семьи, те вызвали змееловов. Когда они приехали на вызов, питон уже переместился в кухню, где незваного гостя и нашли специалисты.

Сообщается, что иероглифового питона выпустили в дикую природу.