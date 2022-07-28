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39 минут назад

В Индии девушку разбудил питон

Мира Маркина

Обычная ночь обернулась для жительницы пригорода индийского Мумбаи настоящим кошмаром. На полу под простынями, на которых спала девочка-подросток, устроился питон. Новость о происшествии появилась на портале Times of India.

Девушка обнаружила питона в собственной постели
Фото: unsplash.comunsplash.com

16-летняя девочка проснулась поздней ночью от ощущения, что простыни под ней шевелятся. Испуганный подросток позвал мать, но та подумала, что дочь просто разговаривает во сне. Спустя еще немного времени родители все-таки подошли к девочке, подняли простынь и обнаружили под ней иероглифового питона.

Свернувшаяся кольцом змея шокировала семью. Когда они отбежали от питона, тот уполз в соседнюю комнату. Ночной переполох дошел до соседей семьи, те вызвали змееловов. Когда они приехали на вызов, питон уже переместился в кухню, где незваного гостя и нашли специалисты.

Сообщается, что иероглифового питона выпустили в дикую природу.

Ранее “Рамблер” рассказывал о том, как женщина перепутала змею со шлангом и напоила ее водой.

Безумный мир,
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