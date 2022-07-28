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2 часа назад

Рыба с человеческими зубами шокировала интернет

Мира Маркина

Жители Литвы вернулись с рыбалки в мексиканском городе Кабо-Сан-Лукас с необыкновенным уловом. Небольшая пятнистая рыба имела челюсть, похожую на человеческую, пишет USA Today.

Рыба с человеческими зубами шокировала интернет
Фото: Ruta GudoRuta Gudo

Рыбаки опубликовали фотографии улова в соцсетях. Авторы снимков надеялись найти у аудитории ответ на вопрос: что за вид рыбы попался им в Мексике?

Однако интернет-пользователи принялись критиковать рыбаков. По их мнению, они должны были отпустить существо обратно в океан.

Нашлись среди комментаторов и те, кто смог определить природу улова. Вероятнее всего, литовцы столкнулись с пучеглазым пуффером (Sphoeroides annulatus). Эта экзотическая и крайне ядовитая рыба обитает в восточной части Тихого океана, а также на Галапагосских островах. Употреблять в пищу мясо пуфферов не рекомендуется.

Ранее мы писали о том, как житель Тюмени поймал рыбу-монстра.

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