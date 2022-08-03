Названо имя обладательницы самых длинных ногтей в мире

Жительница США попала в Книгу рекордов Гиннесса, отказавшись стричь ногти в течение 25 лет, сообщается в официальном Twitter-аккаунте организации.

Фото: Кадр из видео Кадр из видео

Дайана Армстронг живет в Миннеаполисе. Сейчас ей 63. Отказавшись от маникюра, Дайана смогла отрастить ногти длиной в 12,8 метров. Американка поделилась, что никогда никому не рассказывала, зачем делает это. В жизни женщины произошла настоящая трагедия: ее 16-летняя дочь, которая обычно помогала матери следить за красотой ногтей, умерла после очередного приступа астмы. С тех пор Дайана перестала делать маникюр.

Установление рекорда внесло коррективы в жизнь американки. Дайана отказалась от вождения автомобиля. А поскольку мастера салонов красоты не желают связываться с женщиной, внуки мисс Армстронг помогают ей сохранить красоту и здоровье рук.