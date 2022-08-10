Стая чаек предотвратила ограбление

В британском городе Блэкпул чайки спугнули преступника и помешали ему совершить грабеж, сообщает издание Metro.

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40-летний мужчина пытался ограбить дом, но во время проникновения в частное владение он спугнул стаю чаек, которые набросились на него, тем самым вынудив грабителя сбежать.

Видеокамеры, установленные на фасадах дома помогли полиции быстро раскрыть дело и поймать преступника. Мужчина был осужден на три месяца тюрьмы за попытку взлома. Помимо этого он выплатит небольшой штраф.