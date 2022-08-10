Фотограф заснял редкое явление на небе

Фотограф Алан Дайер из Канады сфотографировал редкое атмосферное явление на небе, которое называют Стивом. Об этом сообщает Live Science.

Фото: Alan Dyer/AmazingSky.com Alan Dyer/AmazingSky.com

На кадрах видно розовую и зеленую полосу, которые растянуты в небе. Явление было зафиксировано на объектив "рыбий глаз". Очевидцы сообщили, что спустя 40 минут полосы пропали с неба.

На самом деле, явление Стив изучено не до конца. Как правило, оно выглядит как белая светлая полоса в небе и может сопровождаться зелеными линиями. Чаще всего оно появляется в Северном полушарии с октября по февраль. Исследователи предполагают, что свет появляется из-за большого скопления газа, который движется с высокой скоростью.

Ученые в шутку дали явлению название "Стив", ссылаясь на мультфильм "Элвин и бурундуки". Согласно сюжету, когда главные герои сталкиваются с чем-то неизвестным, они дают ему имя Стив.