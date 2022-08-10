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18 минут назад

Фотограф заснял редкое явление на небе

Мария Каткова

Фотограф Алан Дайер из Канады сфотографировал редкое атмосферное явление на небе, которое называют Стивом. Об этом сообщает Live Science.

Фотограф заснял редкое явление на небе
Фото: Alan Dyer/AmazingSky.comAlan Dyer/AmazingSky.com

На кадрах видно розовую и зеленую полосу, которые растянуты в небе. Явление было зафиксировано на объектив "рыбий глаз". Очевидцы сообщили, что спустя 40 минут полосы пропали с неба.

На самом деле, явление Стив изучено не до конца. Как правило, оно выглядит как белая светлая полоса в небе и может сопровождаться зелеными линиями. Чаще всего оно появляется в Северном полушарии с октября по февраль. Исследователи предполагают, что свет появляется из-за большого скопления газа, который движется с высокой скоростью.

Ученые в шутку дали явлению название "Стив", ссылаясь на мультфильм "Элвин и бурундуки". Согласно сюжету, когда главные герои сталкиваются с чем-то неизвестным, они дают ему имя Стив.

Ранее сообщалось, что семья из США купила дом и спустя месяц обнаружила в нем сюрприз.

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