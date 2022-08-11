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1 час назад

Второй раз за месяц найден редчайший оранжевый омар

Мира Маркина

Второй раз за месяц в США нашли редчайшего оранжевого омара. Его обнаружили в поставке морепродуктов ресторана Red Lobster в городе Меридиан, штат Миссисипи. Об этом сообщает информагентство UPI.

Второй раз за месяц найден редчайший оранжевый омар
Фото: unsplashunsplash

Омару дали кличку Печенька и передали представителям аквариума Ripley’s в городе Гатлинберг, штат Теннесси.

Ранее редчайшее ракообразное обнаружили месяц назад в ресторане Red Lobster в Голливуде. Его прозвали Чеддер и передали в аквариум Ripley’s в городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина.

До этого ученые считали, что оранжевые омары встречаются в одном случае на 30 миллионов, но теперь эксперты готовятся провести исследование, чтобы узнать, действительно ли этот окрас настолько редкий.

Поскольку Печеньку и Чеддера нашли в одном регионе, специалисты не исключают, что их окрас обусловлен диетой.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал о том, что рыба с человеческими зубами шокировала интернет.

Безумный мир,
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