Второй раз за месяц найден редчайший оранжевый омар

Второй раз за месяц в США нашли редчайшего оранжевого омара. Его обнаружили в поставке морепродуктов ресторана Red Lobster в городе Меридиан, штат Миссисипи. Об этом сообщает информагентство UPI.

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Омару дали кличку Печенька и передали представителям аквариума Ripley’s в городе Гатлинберг, штат Теннесси.

Ранее редчайшее ракообразное обнаружили месяц назад в ресторане Red Lobster в Голливуде. Его прозвали Чеддер и передали в аквариум Ripley’s в городе Мертл-Бич, штат Южная Каролина.

До этого ученые считали, что оранжевые омары встречаются в одном случае на 30 миллионов, но теперь эксперты готовятся провести исследование, чтобы узнать, действительно ли этот окрас настолько редкий.

Поскольку Печеньку и Чеддера нашли в одном регионе, специалисты не исключают, что их окрас обусловлен диетой.