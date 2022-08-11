Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+27° в 
USD 60.16EUR 61.27
Войти в почту
54 минуты назад

Мужчина сменил имя на "Пожарный Выход"

Анна Шутова

Житель Великобритании Деано Уилсон сменил имя на "Пожарный Выход". Об этом сообщает издание Mirror.

Мужчина сменил имя на "Пожарный Выход"
Фото: соцсетисоцсети

По словам мужчины, это сделало его самым известным человеком в городе. Поначалу британец решил сменить имя в шутку. Но поступок не оценила его девушка. Возлюбленная молодого человека жалуется, что ее "уже тошнит от надписей про пожарные выходы".

Однако теперь это доставляет Уилсону удовольствие, потому что его новое имя радует людей и вызывает у них улыбку. Так, например, коллеги стали чаще ему приносить бланки на подпись, чтобы посмеяться.

«У людей всегда такая разная реакция, мне очень интересно наблюдать за ними», — сказал британец.

Ранее стало известно, что замужняя женщина обанкротила 18 любовников и попалась.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители