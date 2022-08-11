Мужчина сменил имя на "Пожарный Выход"

Житель Великобритании Деано Уилсон сменил имя на "Пожарный Выход". Об этом сообщает издание Mirror.

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По словам мужчины, это сделало его самым известным человеком в городе. Поначалу британец решил сменить имя в шутку. Но поступок не оценила его девушка. Возлюбленная молодого человека жалуется, что ее "уже тошнит от надписей про пожарные выходы".

Однако теперь это доставляет Уилсону удовольствие, потому что его новое имя радует людей и вызывает у них улыбку. Так, например, коллеги стали чаще ему приносить бланки на подпись, чтобы посмеяться.

«У людей всегда такая разная реакция, мне очень интересно наблюдать за ними», — сказал британец.