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5 часов назад

Мужчина два года притворялся подростком и ходил в школу

Мира Маркина

Необычная история произошла в Шотландии. Тридцатилетний Брайан Маккиннон поступил на общих основаниях в среднюю школу и проучился там до поступления в университет, пишет The Mirror.

Мужчина два года притворялся подростком и ходил в школу
Фото: Кадр из фильмаКадр из фильма

Мужчина слегка изменил имидж, чтобы походить на подростка, а также натренировался говорить с акцентом. Такая маскировка позволила ему беспрепятственно учиться в школе не протяжении двух лет. Затем Брайан поступил в университет, и тогда его обман раскрылся. Почему прежде никто не интересовался его документами (в частности, свидетельством о рождении), многие не могут понять до сих пор.

Оказалось, что у мужчины были личные мотивы для подобной аферы. Когда-то он был отличником, мечтал изучать медицину в одном из университетов Глазго, для чего много учился. Но болезнь нарушила планы Брайана. В итоге он дважды завалил экзамены. Шотландца отчислили несмотря на больничный лист.

Брайан решил, что несправедливость должна быть искоренена, и вновь пошел в школу с намерением получить высшее образование. В этот раз помимо учебы “вечный студент” постарался уделять внимание и внеклассным мероприятиям. Он играл в школьном драмкружке и в футбольной команде.

История Брайана Маккиннона заинтересовала кинематографистов, и они решили снять по ней документальный фильм.

Ранее мы рассказывали о том, правда ли, что Петра I подменили и кому это было нужно.

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