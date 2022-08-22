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2 часа назад

Рыбак подстрелил из лука крупного панцирника и побил рекорд

Мира Маркина

Американец подстрелил крупную рыбу при помощи лука и стрел и побил мировой рекорд. Об этом сообщает WDAF-TV.

Рыбак подстрелил из лука крупную рыбу и побил рекорд
Фото: Rich PorterRich Porter

В мае Рич Портер из города Омаха занимался боуфишингом на озере Озаркс. Вместе с приятелем Портер безуспешно рыбачил несколько часов, и лишь в самом конце рыбалки удача улыбнулась американцу.

Он подстрелил тупорылого панцирника весом 6,5 килограмма:

"Обычно тупорылые панцирники весят килограмма два, так что сначала мы подумали, что это длиннорылый".

Вскоре выяснилось, что рыбак побил не только рекорд штата Миссури, но и мировой рекорд по ловле этого вида "альтернативным методом".

"Я давний член Американской ассоциации боуфишинга, и поймать такую большую рыбу — это очень волнующе. Ни с чем не сравнимые ощущения",

– рассказал Портер.

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что рыбак в России поймал гигантского сома.

Безумный мир,
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