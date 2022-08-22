Крошечный пес напугал медведя и обратил его в бегство

В американском городе Касл-Рок померанский шпиц напугал барибала и обратил его в бегство. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, об этом сообщает информационное агентство UPI.

По словам соседки хозяев шпица, погоня случилась ночью. На кадрах видно, как черный медведь проносится по улице, после чего возникает миниатюрный пес, который бежал за хищником.