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1 час назад

Крошечный пес напугал медведя и обратил его в бегство

Мира Маркина

В американском городе Касл-Рок померанский шпиц напугал барибала и обратил его в бегство. Инцидент попал на камеру видеонаблюдения, об этом сообщает информационное агентство UPI.

По словам соседки хозяев шпица, погоня случилась ночью. На кадрах видно, как черный медведь проносится по улице, после чего возникает миниатюрный пес, который бежал за хищником.

Управление парков и охраны дикой природы Колорадо предупредило жителей о том, что медведи становятся более активными перед зимней спячкой.

Напомним, ранее "Рамблер" рассказывал, как спастись от медведя.

Безумный мир,Видео,
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