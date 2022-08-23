Смотрительница фермы аллигаторов шокировала интернет: видео

Мэдди работает смотрителем на аллигаторовой ферме в Эверглейдсе (Флорида). В обязанности девушки входит кормление питомцев. Процесс снял на видео зоозащитник Зейн Шапиров и выложил в социальную сеть. Ролик шокировал зрителей.

Мэдди в окружении 30 аллигаторов чувствует себя с виду совершенно спокойно. Девушка голыми руками кладет куски мяса в пасть пресмыкающегося, в то время как остальные терпеливо ждут своей “очереди”. После того, как пища попадает по адресу, Мэдди похлопывает аллигатора по голове.

Тех, кто увидел завирусившийся ролик, шокировала безмятежность, которую буквально источает Мэдди. Пользователи соцсетей предположили, что когда-нибудь аллигаторы попробуют отнять жизнь смотрительницы. Но автор ролика уверен в обратном.