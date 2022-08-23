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1 час назад

Смотрительница фермы аллигаторов шокировала интернет: видео

Мира Маркина

Мэдди работает смотрителем на аллигаторовой ферме в Эверглейдсе (Флорида). В обязанности девушки входит кормление питомцев. Процесс снял на видео зоозащитник Зейн Шапиров и выложил в социальную сеть. Ролик шокировал зрителей.

Мэдди в окружении 30 аллигаторов чувствует себя с виду совершенно спокойно. Девушка голыми руками кладет куски мяса в пасть пресмыкающегося, в то время как остальные терпеливо ждут своей “очереди”. После того, как пища попадает по адресу, Мэдди похлопывает аллигатора по голове.

Тех, кто увидел завирусившийся ролик, шокировала безмятежность, которую буквально источает Мэдди. Пользователи соцсетей предположили, что когда-нибудь аллигаторы попробуют отнять жизнь смотрительницы. Но автор ролика уверен в обратном.

Однако не всегда аллигаторы бывают так благосклонно настроены по отношению к человеку. Ранее мы писали о том, как девочка-подросток смогла отбиться от аллигатора.

Безумный мир,Видео,
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