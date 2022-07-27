Подросток смогла отбиться от напавшего аллигатора

В США 13-летняя девочка Бриан Морр защитила себя от аллигатора, который накинулся на нее, пока та купалась в водоеме. Об этом сообщает The Sun.

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Девочка вместе со своими друзьями отправилась купаться на озеро в штате Флорида 24 июля. Они плавал около лодочной станции и Морр увидела около себя аллигатора.

«Я обернулась, потому что услышала, как что-то пронеслось по воде, и в этот момент аллигатор попытался схватить меня за ногу»

После первой атаки Морр смогла увернуться, но во второй раз аллигатору удалось схватить ее за руку. Она ударила его и смогла вырваться. В больнице ей оказали первую помощь и отметили, что рука скоро восстановится.