Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+24° в 
USD 58.66EUR 59.41
Войти в почту
2 часа назад

Подросток смогла отбиться от напавшего аллигатора

Мария Каткова

В США 13-летняя девочка Бриан Морр защитила себя от аллигатора, который накинулся на нее, пока та купалась в водоеме. Об этом сообщает The Sun.

Подросток смогла отбиться от напавшего аллигатора
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Девочка вместе со своими друзьями отправилась купаться на озеро в штате Флорида 24 июля. Они плавал около лодочной станции и Морр увидела около себя аллигатора.

«Я обернулась, потому что услышала, как что-то пронеслось по воде, и в этот момент аллигатор попытался схватить меня за ногу»

После первой атаки Морр смогла увернуться, но во второй раз аллигатору удалось схватить ее за руку. Она ударила его и смогла вырваться. В больнице ей оказали первую помощь и отметили, что рука скоро восстановится.

Ранее сообщалось, что рыбаки отдали полиции рвоту кашалота стоимостью 200 млн.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыГороскопы
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители