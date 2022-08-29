Мужчина нашел рыбу возрастом 90 миллионов лет

Американец из штата Миссури отправился на турнир по рыбалке и нашел в реке окаменелую хищную рыбу возрастом 90 миллионов лет. Об этом сообщает WOWT.

Фото: unsplash unsplash

Энди Мур поехал на турнир по рыбной ловле в Южную Дакоту. Долгое время он не мог поймать рыбу, но во время очередного броска его удочка зацепилась за камень и застряла:

«Я решил, что обнаружил большой скелет сома или оленя. Что-то подсказало мне, что нужно сфотографировать камень».

Рыбак опубликовал снимки в интернете, после чего ему сразу же начали писать:

«Они говорили: "Чувак. Ты знал, что у тебя на фото окаменелость возрастом 90 миллионов лет?"».

Мур связался с биологом Инженерных войск США. Вместе они разыскали камень, и ученый подтвердил, что рыбаку удалось отыскать окаменевшую доисторическую хищную рыбу, возраст которой может достигать 90 миллионов лет.