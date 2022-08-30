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2 часа назад

Мужчина установил рекорд, сплавившись по реке в тыкве

Мира Маркина

Житель американского штата Небраска установил рекорд: он смог проплыть по реке 61 километр с помощью необычного плавсредства – гигантской тыквы. Соответствующая новость появилась на сайте The Guardian.

Мужчина установил рекорд, сплавившись по реке в тыкве
Фото: unsplash.comunsplash.com

Дуэйн Хансен для своего экспериментального сплава запасся тыквой массой четыре центнера. Из плода вытащили всю мякоть. В сферической лодке с веслом наперевес Дуэйн смог преодолеть несколько десятком километров по реке Миссури. Его путешествие заняло более 11 часов.

"Я прошел 38 миль вниз по реке, не вставая в этой тыкве, и мои колени все еще болят", — рассказал рекордсмен Reuters.

Дуэйн пообещал, что больше не будет участвовать в подобных авантюрах и готов преклониться перед тем, кто побьет установленный им рекорд.

Ранее "Рамблер" писал о рекордсмене, который подстрелил из лука крупного панцирника.

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