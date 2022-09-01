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36 минут назад

Кот напал на журналиста в прямом эфире: видео

Мира Маркина

На журналиста турецкого спортивного телеканала (A Spor) Хусейна Озкока совершил нападение домашний кот. Соответствующая новость появилась на портале агентства Reuters.

Наглый питомец подкрался к журналисту сзади, пока тот сидел на стуле перед камерой и общался по телемосту со студией. Внезапно кот ударил журналиста лапой по голове. От неожиданности Хусейн рассмеялся. Ведущая в студии поддержала коллегу-журналиста.

Озкок объяснил, что питомец принадлежит владельцам дома, где он в данный момент остановился.

Журналист опубликовал фрагмент эфира на своей страничке в соцсетях, и оно внезапно стало вирусным. Пользователей повеселило увиденное и реакция журналиста.

Смотрите также видео с топом удивительных фактов о кошках.

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