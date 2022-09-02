В США у берегов Массачусетса на яхту с рыбаками выпрыгнула акула, об этом сообщает Daily Mail.
Один из рыбаков, наблюдавших с чартерной яхты за тем, как из воды выпрыгивает самая быстра акула в мире – акула-мако, чудом поймал ее на удочку. И пока та пыталась сорваться, а все внимание рыбаков было приковано к ней, с другой стороны из воды вылетела другая особь и приземлилась прямо на борт яхты. Случившееся попало на видео.
На кадрах видно, как рыбаки, побросав удочки, ринулись в сторону или на верхнюю палубу, подальше от хищника. Никто из присутствующих на судне не пострадал, а акулу отпустили, закрепив на ней метку, которая позволит отслеживать перемещения хищной рыбы.
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