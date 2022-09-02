Один из рыбаков, наблюдавших с чартерной яхты за тем, как из воды выпрыгивает самая быстра акула в мире – акула-мако, чудом поймал ее на удочку. И пока та пыталась сорваться, а все внимание рыбаков было приковано к ней, с другой стороны из воды вылетела другая особь и приземлилась прямо на борт яхты. Случившееся попало на видео.