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1 час назад

Акула выпрыгнула на палубу яхты и распугала рыбаков: видео

Мира Маркина

В США у берегов Массачусетса на яхту с рыбаками выпрыгнула акула, об этом сообщает Daily Mail.

Один из рыбаков, наблюдавших с чартерной яхты за тем, как из воды выпрыгивает самая быстра акула в мире – акула-мако, чудом поймал ее на удочку. И пока та пыталась сорваться, а все внимание рыбаков было приковано к ней, с другой стороны из воды вылетела другая особь и приземлилась прямо на борт яхты. Случившееся попало на видео.

На кадрах видно, как рыбаки, побросав удочки, ринулись в сторону или на верхнюю палубу, подальше от хищника. Никто из присутствующих на судне не пострадал, а акулу отпустили, закрепив на ней метку, которая позволит отслеживать перемещения хищной рыбы.

Ранее "Рамблер" рассказывал, как кот напал на журналиста в прямом эфире.

Безумный мир,Видео,
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