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3 сентября

Перечислены самые необычные вакансии в России

Мария Кимакович

Специалисты проанализировали предложения и назвали самые необычные вакансии в России, сообщает ТАСС.

Перечислены самые необычные вакансии в России
Фото: unsplashunsplash

Так, в одной из компаний Москвы ищут специалиста по дружбе. В обязанности соискателя входит радоваться успехом своих коллег, сопровождать их на обед и смеяться над шутками.

В Нижнем Новгороде к началу матча Российской премьер-лиги «Пари Нижний Новгород» - «Факел» предлагали вакансию календарь-менеджера. Тому, кто хотел бы получить эту работу, необходимо было любить футбол и творчество Михаила Шуфутинского. Компания обещала даже предоставить соискателю мазь для суставов.

Третья необычная вакансия была обнаружена специалистами в Магнитогорске: там был объявлен поиск траурного церемониймейстера. В список обязанностей вошло написание индивидуальных траурных речей, которые соискатель должен произносить на проводимых им церемониях. Желающий получить вакансию должен обладать толерантностью, владеть ораторским искусством и уметь быстро принимать решения в нестандартных ситуациях.

Ранее был назван самый несчастный город России.

Безумный мир,Михаил Шуфутинский,
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