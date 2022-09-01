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47 минут назад

“На троечку”: Назван самый несчастный город России

Мира Маркина

Вопреки всем стереотипам жизнь в большом городе далеко не гарантия благополучия. Сервис по поиску работы SuperJob провел опрос и выяснил, где живут самые несчастные россияне.

“На троечку”: Назван самый несчастный город России
Фото: unsplash.comunsplash.com

Согласно результатам проведенного опроса, в регионах люди чувствуют себя счастливее. В среднем они оценили уровень своего довольства жизнью на 3,56 балла, что на 0,29 балла выше, чем результат жителей столицы.

Определенно несчастными назвали себя 8% респондентов. В процентном соотношении среди них оказалось больше всего мужчин, людей среднего возраста (35-44), россиян, имеющих высшее образование; тех, кто не успел обзавестись детьми и семьей. Доход некоторых “несчастных” колеблется между 80 и 200 тысячами рублей.

Около 22% опрошенных заявили, что считают себя абсолютно счастливыми. Среди их числа было больше всего женщин, россиян в возрасте до 24 лет; людей, имеющих среднее профессиональное образование, а также семью и наследников. Счастливыми назвали себя и те, чей ежемесячный доход не превышает 30 тысяч рублей.

Всего в опросе приняли участие 1600 человек.

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Места,Сергей Лазарев,
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