Мелания Трамп выкинула все белье после обыска

Супруга Дональда Трампа избавилась от всего нижнего белья после обыска, который провели в ее доме агенты ФБР, сообщает The Times of London.

Фото: legion-media legion-media

Инцидент произошел после того, как в спальне бывшей первой леди США в доме во Флориде в ходе рейда о расследовании обращения с президентскими документами агенты обыскали ее шкаф с вещами.

Мелания Трамп является гермофобом (боязнь микробов), поэтому была в ужасе от того, что кто-то прикасался к ее личным вещам, пусть даже и в перчатках.

По словам близких к чете Трампов людей, Мелания даже супруга не пускает в свою комнату, поэтому то, что в ее спальне были совершенно чужие люди, для Трамп оказалось настоящим кошмаром.