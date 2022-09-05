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28 минут назад

Мелания Трамп выкинула все белье после обыска

Мария Кимакович

Супруга Дональда Трампа избавилась от всего нижнего белья после обыска, который провели в ее доме агенты ФБР, сообщает The Times of London.

Мелания Трамп выкинула все белье после обыска
Фото: legion-medialegion-media

Инцидент произошел после того, как в спальне бывшей первой леди США в доме во Флориде в ходе рейда о расследовании обращения с президентскими документами агенты обыскали ее шкаф с вещами.

Мелания Трамп является гермофобом (боязнь микробов), поэтому была в ужасе от того, что кто-то прикасался к ее личным вещам, пусть даже и в перчатках.

По словам близких к чете Трампов людей, Мелания даже супруга не пускает в свою комнату, поэтому то, что в ее спальне были совершенно чужие люди, для Трамп оказалось настоящим кошмаром.

Мелания выбросила все свое белье, заменив его на новое. Сообщается, что Мелания Трамп была очень раздражена тем, что кто-то рылся в ее вещах, что же касается расследования, которое проводится в отношении ее супруга, этим моментом бывшая первая леди не слишком обеспокоена.

Ранее американка рассказала, что страдает аллергией на гравитацию.

Безумный мир,Дональд Трамп,ФБР,
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