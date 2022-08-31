Американка рассказала, что страдает аллергией на гравитацию

28-летняя жительница США Линдси Джонсон пожаловалась на то, что страдает аллергией на гравитацию. Об этом сообщает NDTV.

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Из-за необычной болезни девушке приходится лежать 23 часа в сутки, она не может стоять на ногах более трех минут, после этого времени она начинает чувствовать тошноту и слабость. Впервые симптомы появились у нее в 2015 году, тогда она по десять раз падала в обморок.

Девушка работала военной, но ей пришлось уволиться. Симптомы начинали прогрессировать, и спустя семь лет она не могла подняться с кровати, чтобы поесть, а также перестала водить машину.

Сначала ее состояние списывали на тревожность, но потом ее обследовал кардиолог. Ей поставили диагноз "постуральная ортостатическая тахикардия". При этом состоянии у человека учащается сердечный ритм, когда он стоит, а также происходит отток крови.