Врачи собирались отдать органы умершего мужчины, но он ожил

37-летний американец Райан Марлоу был заражен бактериями листериями, что привело к опухоли мозга. Инфекция усугубила состояние пациента и врачи констатировали смерть мозга.

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После «неврологической смерти» мужчины его родственники согласились на то, чтобы отдать его органы на донорство. Мужчину было решено оставить подключенным к аппарату жизнеобеспечения до тех пор, пока будут подобраны те, кому подойдут его легкие, сердце и печень.

Когда получатели были найдены, родственники пришли попрощаться с мужчиной, но он вдруг пошевелил ногой. Райан двинул ногой, когда ему включили видео с его детьми.

Бригада специалистов по извлечению органов практически ждала за дверью, но родственники потребовали "все это прекратить".

"Из-за его редкого случая врачи вызвали группу экспертов и обнаружили, что допустили ошибку и что мой муж на самом деле не скончался", - рассказала позже супруга пациента.

Мужчина все же перенес черепно-мозговую травму ствола мозга и находится в критическом состоянии в глубокой коме. Его мозг оказался все еще жив, а позже появились признаки учащенного сердцебиения и подергивания.