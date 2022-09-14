В Приморье мужчина смог отбиться от нападения дальневосточного леопарда. Происходящее попало на видео, сообщает Telegram-канал NEWS.VL.

На кадрах видно, как леопард пытается наброситься на жителей поселка Красный Яр даже после того, как они спрятались в доме. Супруга мужчины рассказала, что он вышел утром в огород, чтобы проверить клубнику, которую они пересадили.

"Стал смотреть в огород, и вдруг за этой сеткой в самом огороде леопард как мимо него проскочит! И побежал за собакой за баню"

После этого мужчина услышал писк собаки и побежал в дом. Леопард его заметил и побежал за ним, но в итоге он успел закрыть за собой дверь. В конце женщина добавила, что супруг отбился табуреткой.