В США дикий медведь ворвался на детский праздник, съел кексы и скрылся с перепачканной мордой. Инцидент попал на видео. Об этом сообщает Insider.

Рауф и Лора Маджидиан сервировали стол для дня рождения своего сына на заднем дворе. На столе были хлеб, газировка и тарелка с кексами.

Внезапно во двор пробрался медведь. Он вышел из леса, подошел к столу и начал есть кексы. После трапезы зверь покинул частную территорию.

Увидев медедя, гости тут же разбежались в разные стороны – одни спрятались в доме, другие в гараже. По словам Лоры, хищник выглядел спокойным и не проявлял интереса к людям, только к кексам.