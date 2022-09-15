На пляж Новой Зеландии выбросило труп гигантского кальмара

Труп гигантского кальмара выбросило на пляж Новой Зеландии. Об этом сообщает Live Science.
Кальмара заметил гид на пляже Прощальной косы природного заповедника, после чего позвал туристов. Гид отметил, что гигантский кальмар – неуловимое существо, поэтому шанс увидеть его выпадает раз в жизни.
Максимальная длина данного вида глубоководных кальмаров Architeuthis dux составляет восемь метров. Это одно из крупнейших беспозвоночных животных.
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