На пляж Новой Зеландии выбросило труп гигантского кальмара

Труп гигантского кальмара выбросило на пляж Новой Зеландии. Об этом сообщает Live Science.

Фото: Twitter Twitter

Кальмара заметил гид на пляже Прощальной косы природного заповедника, после чего позвал туристов. Гид отметил, что гигантский кальмар – неуловимое существо, поэтому шанс увидеть его выпадает раз в жизни.

Максимальная длина данного вида глубоководных кальмаров Architeuthis dux составляет восемь метров. Это одно из крупнейших беспозвоночных животных.