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3 часа назад

Труп гигантского кальмара на пляже поразил жителей Новой Зеландии

Мира Маркина

Труп гигантского кальмара выбросило на пляж Новой Зеландии. Об этом сообщает Live Science.

На пляж Новой Зеландии выбросило труп гигантского кальмара
Фото: TwitterTwitter

Кальмара заметил гид на пляже Прощальной косы природного заповедника, после чего позвал туристов. Гид отметил, что гигантский кальмар – неуловимое существо, поэтому шанс увидеть его выпадает раз в жизни.

Максимальная длина данного вида глубоководных кальмаров Architeuthis dux составляет восемь метров. Это одно из крупнейших беспозвоночных животных.

Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что мужчина одержал победу над рыбой весом 230 килограммов.

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