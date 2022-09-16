Австралийский рыбак поразил соцсети своим уловом

Австралиец выловил странную рыбу и озадачил пользователей соцсетей своим уловом. Об этом сообщает NDTV. Многие признались, что даже не знали о существовании такой рыбы.

Фото: Соцсети Соцсети

Трапман Бермагуи поймал глубоководную грубокожую акулу на глубине 650 метров. Рыбак уверен, что ему крайне повезло, ведь поймать такую акулу – большая редкость.

Австралиец опубликовал фото улова в соцсети. Рыба поразила подписчиков:

"Выглядит очень доисторическим",

– заявили некоторые из них.

При этом некоторые люди не поверили Бермагуи и заявили, что он опубликовал гипсовую фигуру. Однако мужчина отрицает это.