Австралийский рыбак поразил соцсети своим уловом

Австралиец выловил странную рыбу и озадачил пользователей соцсетей своим уловом. Об этом сообщает NDTV. Многие признались, что даже не знали о существовании такой рыбы.
Трапман Бермагуи поймал глубоководную грубокожую акулу на глубине 650 метров. Рыбак уверен, что ему крайне повезло, ведь поймать такую акулу – большая редкость.
Австралиец опубликовал фото улова в соцсети. Рыба поразила подписчиков:
"Выглядит очень доисторическим",
– заявили некоторые из них.
При этом некоторые люди не поверили Бермагуи и заявили, что он опубликовал гипсовую фигуру. Однако мужчина отрицает это.
Ранее "Рамблер" рассказывал о том, что рыбак разбогател благодаря улову на 225 тысяч рублей.