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1 час назад

Редкий улов принес рыбаку 225 тысяч рублей

Мира Маркина

Индийский рыбак поймал рыбу и заработал 225 тысяч рублей. Об этом сообщает News Room Odisha.

Редкий улов принес рыбаку 225 тысяч рублей
Фото: unsplashunsplash

Мужчина из штата Одиша поймал пятнистого горбыля весом 32 килограмма. Рыбак выставил свой улов на аукцион и сумел заработать 310 тысяч рупий. Победителем торгов стала некая фармацевтическая компания.

Пятнистый горбыль ценится в традиционной медицине за счет своего плавательного пузыря и мяса. Из-за ценных внутренностей рыбу также называют "морским золотом".

Напомним, ранее "Рамблер" сообщал о том, что рыбак поймал редкого голубого омара.

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