Редкий улов принес рыбаку 225 тысяч рублей

Индийский рыбак поймал рыбу и заработал 225 тысяч рублей. Об этом сообщает News Room Odisha.

Фото: unsplash unsplash

Мужчина из штата Одиша поймал пятнистого горбыля весом 32 килограмма. Рыбак выставил свой улов на аукцион и сумел заработать 310 тысяч рупий. Победителем торгов стала некая фармацевтическая компания.

Пятнистый горбыль ценится в традиционной медицине за счет своего плавательного пузыря и мяса. Из-за ценных внутренностей рыбу также называют "морским золотом".