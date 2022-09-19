Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+20° в 
USD 60.03EUR 59.87
Войти в почту
1 час назад

Мужчина из Саудовской Аравии поженился 53 раза за 43 года

Мира Маркина

63-летний Абу Абдулла из Саудовской Аравии женился и развелся с 53 женщинами. Об этом пишет Times Now News.

Мужчина из Саудовской Аравии поженился 53 раза за 43 года
Фото: UnsplashUnsplash

Мужчина рассказал, что таким образом пытался найти ту единственную, которая сможет подарить ему душевный покой.

«Когда я женился в первый раз, я не планировал брать в жены больше одной женщины, потому что чувствовал себя комфортно, и у меня были дети»,

— рассказывает он. Однако через несколько лет в отношениях пары возникли проблемы, и Абдулла решил жениться снова. Когда между его возлюбленными возникли разногласия, он развелся с ними и взял в жены других.

Абдулла продолжал менять супруг (как перчатки) в течение 43 лет. Большинство жен были из Саудовской Аравии, однако, по его словам, во время деловых поездок за границу он узаконивал отношения и с иностранками. Из-за большого количества браков мужчину прозвали «многоженцем века».

Спустя несколько десятилетий Абдулле удалось найти женщину, с которой он почувствовал себя счастливым. Сейчас он состоит в браке с одной единственной и не планирует жениться снова.

Ранее «Рамблер» рассказывал, как житель Приморья смог отбиться от нападения леопарда.

Безумный мир,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители