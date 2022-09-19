Мужчина из Саудовской Аравии поженился 53 раза за 43 года

63-летний Абу Абдулла из Саудовской Аравии женился и развелся с 53 женщинами. Об этом пишет Times Now News.

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Мужчина рассказал, что таким образом пытался найти ту единственную, которая сможет подарить ему душевный покой.

«Когда я женился в первый раз, я не планировал брать в жены больше одной женщины, потому что чувствовал себя комфортно, и у меня были дети»,

— рассказывает он. Однако через несколько лет в отношениях пары возникли проблемы, и Абдулла решил жениться снова. Когда между его возлюбленными возникли разногласия, он развелся с ними и взял в жены других.

Абдулла продолжал менять супруг (как перчатки) в течение 43 лет. Большинство жен были из Саудовской Аравии, однако, по его словам, во время деловых поездок за границу он узаконивал отношения и с иностранками. Из-за большого количества браков мужчину прозвали «многоженцем века».