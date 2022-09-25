А вы когда-нибудь задумывались, зачем практически во всех лифтах размещают зеркала? На самом деле, для этого есть несколько довольно интересных причин.
Зеркала создают оптическую иллюзию расширенного пространства. Это свойство используется в пассажирских лифтах для того, чтобы при закрытых дверях у пассажиров не развивалась или не усиливалась клаустрофобия.
О еще одной важной причине, по которой в лифтах устанавливают зеркала, смотрите в видео.
Планировка некоторых домов также бывает не только интересным архитектурным решением, но и необходимостью. Например, в СССР сквозные подъезды в некоторых домах делали не просто так.