Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+16° в 
USD 58.10EUR 56.48
Войти в почту
3 часа назад

Почему в лифтах всегда есть зеркала: видео

Стелла Шмель

А вы когда-нибудь задумывались, зачем практически во всех лифтах размещают зеркала? На самом деле, для этого есть несколько довольно интересных причин.

Зеркала создают оптическую иллюзию расширенного пространства. Это свойство используется в пассажирских лифтах для того, чтобы при закрытых дверях у пассажиров не развивалась или не усиливалась клаустрофобия.

О еще одной важной причине, по которой в лифтах устанавливают зеркала, смотрите в видео.

Планировка некоторых домов также бывает не только интересным архитектурным решением, но и необходимостью. Например, в СССР сквозные подъезды в некоторых домах делали не просто так.

Безумный мир,Видео,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители