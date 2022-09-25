А вы когда-нибудь задумывались, зачем практически во всех лифтах размещают зеркала? На самом деле, для этого есть несколько довольно интересных причин.

Зеркала создают оптическую иллюзию расширенного пространства. Это свойство используется в пассажирских лифтах для того, чтобы при закрытых дверях у пассажиров не развивалась или не усиливалась клаустрофобия.

О еще одной важной причине, по которой в лифтах устанавливают зеркала, смотрите в видео.